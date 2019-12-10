أحمد حسن: مُفاوضات الهلال غير رسمية حتى الآن

الخليج 365 :

بدأت مُفاوضات بين الهلال والمدرب المصري أحمد حسن لم تصل إلى مرحلة الرسمية بعد، بحسب ما تحصلت عليه (الصيحه) من مواقع خبرية أمس، وكشف أحمد حسن في معرض حديثه عن تلك المفاوضات التي ربما تبدأ رسمياً اليوم، تابعت الهلال في مُباراته الأخيرة أمام الأهلي المصري في الأندية الأبطال، ولكنّ لا أستطيع التحدّث عنه بشيءٍ، قبل أنّ تكون هناك مُفاوضاتٍ رسمية، وأضاف حسن: لقد تلقّيت بعض المفاوضات من جهاتٍ ليست رسمية لقيادة الهلال في المرحلة المُقبلة، مُبيِّناً أنّه يتواجد حالياً في تركيا وسيعود إلى القاهرة اليوم.