الفنانة ندى القلعة تبحث عن (حبوبة)..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الفنانة ندى القلعة فيديو عبر صفحتها ب”فيس بوك” تظهر خلاله إحدى الحبوبات المعجبات بندى القلعة وهي تتحدث عن عشقها للقلعة وكيفية سعيها الدؤوب للقائها دون أن تجد الفرصة،وكتبت القلعة بحسب صحيفة السوداني: (والله يا حبوبة بس أعرف مكانك وين بصلك لحدي عندك). وقد وجد تعليق القلعة إعجاب متابعيها عبر الصفحة.

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