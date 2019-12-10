حفل غنائي بمشاركة الفنان التونسي بوشناق وأبو عركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سيشهد مسرح قاعة الصداقة مساء اليوم حفلاً غنائياً ضخماً سيحييه الفنان الكبير أبو عركي البخيت بمشاركة الفنان الثوري التونسي الشهير لطفي بوشناق وذلك بمناسبة مزور خمسين عاماً على قيام اتحاد الإذاعات العربية. وسيقدم خلال الحفل بحسب صحيفة السوداني، الفنان أبو عركي البخيت عدداً من الأغنيات الوطنية والعاطفية، كما سيقدم الفنان التونسي لطفي بوشناق أغنيات وطنية وعاطفية بجانب أغنية خاصة بكنداكات السودان لدورهم الكبير في نجاح الثورة.

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