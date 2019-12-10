مهاجمو المريخ والهلال مرشحون لفقدان لقب الهداف

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الخليج 365 :
لم يفلت لقب هداف مسابقة الدوري الممتاز من مهاجمي المريخ والهلال من النسخة الأولى عدا سنوات قليلة للغاية، ويعد نجوم المريخ الأكثر تتويجا باللقب الشخصي وفي السنوات الأخيرة تحديدا، حيث حقق محمد عبد الرحمن اللقب وكان قد سبقه عدد من المهاجمين فيما فاز به عدد آخر من نجوم الهلال آخرهم وليد الشعلة هداف النسخة الماضية.
ولكن في الموسم الحالي تراجع مهاجمو المريخ والهلال بشدة وافسحوا المجال لغيرهم من الهدافين، ويتصدر الريح علي اللائحة برصيد (7) أهداف يلاحقه مهاجم الأهلي شندي ياسر مزمل فيما يبتعد مهاجمو المريخ والهلال عنهما ما يشير إلى أن القمة قد تفقد اللقب الشخصي في النسخة الحالية من المسابقة قياسا على ما يحدث في صراع اللقب.
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