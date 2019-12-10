الشرطة يؤدي مرانه الأساسي ويستعد بقوة للأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يضع فريق كرة القدم بنادي الشرطة القضارف عصر اليوم لمساته النهائية لمباراته أمام الهلال بعد أن ادى الفريق عصر أمس مرانه الأساسي.

ويعول أبناء القضارف كثيرا على المباراة ليعودوا للطريق الصحيح ويستعيدوا توازنهم بعد سلسلة خسائر كان قد تعرض لها الفريق ووضعته في موقف محرج.

وانتظم لاعبو الشرطة في معسكر مقفول استعدادا للمباراة.

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