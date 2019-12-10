البرهان يقبل استقالة مُحافظ البنك المركزي

الخليج 365 : أصدر رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتكليف د. بدر الدين عبد الرحيم بمنصب مُحافظ البنك المركزي، وأعلن البرهان قبول استقالة حسين يحيى جنقول من منصب المُحافظ الذي شغله منذ مايو الماضي،وفي نهاية مايو الماضي، أصدر البرهان، قراراً بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، محافظاً للبنك.

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