إكتمال الترتيبات لتصدير اللحوم من مسلخ الكدرو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مدير مشروع مسلخ الكدرو التجاني محمد أحمد سليمان اكتمال كافة الترتيبات لتصدير اللحوم من المسلخ في يناير المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزارة الثروة الحيوانية والسمكية برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل فرح وشركة المسالخ القابضة، وأشار مدير المسلخ الى تخصيص 20 مركزا للبيع المخفض في مجال اللحوم ومشتقاتها دعما لجهود حكومة الفترة الانتقالية والتي تسعى لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، وقال إن المسلخ يوفر فرصا للعمالة السودانية في المنطقة بجانب تنمية الخدمات الضرورية لسكان المنطقة. ومن جهته أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور عادل فرح مواصلة الجهد مع إدارة المسلخ والتنسيق والتعاون لكيفية استمرارية التشغيل بطريقة مرضية، وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنفاذ مشروعات تتلمس قضايا المواطن بالتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. المادة السابقة مفاجأة في أسعار الأراضي بالخرطوم المقالة القادمة البرهان يقبل استقالة مُحافظ البنك المركزي

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