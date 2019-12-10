ابو عركي يصالح التلفزيون

يغني اليوم، الفنان ابو عركي البخيت في الحفل الفني المقام بقاعة الصداقة بمناسبة ختام احتفالية اليوبيل الذهبي لاتحاد اذاعات الدول العربية واعمال الدورة “39” للاتحاد التي استضافتها الخرطوم الايام الفائتة. Advertisements وبحسب آخر لحظة ان التلفزيون سيقوم بنقل الحفل مباشرة مما يعد عودة رسمية للفنان الكبير للاطلالة عبر شاشة القومي بعد غياب طويل استمر “9” سنوات، حيث كانت آخر اطلالة له عبر سهرة بعنوان “واحشني” سجلها التلفزيون بالمسرح القومي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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