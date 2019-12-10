الوطني: عضوية الحزب لم تتبخر

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني محمد مصطفى الضو، إن موكب (الزحف الأخضر، في 14 ديسمبر لا يستطيع حزبه تبنيه، لأنه سيكون أكبر من المؤتمر الوطني، وأضاف لمصادر، (المسيرة يقوم بها مواطنون، يرغبون في التعبير عن آرائهم بشأن الحكومة الانتقالية).
وأشار الضو إلى أن المذكرة التي ستسلم إلى المجلس السيادي من خلال الموكب تطالب بإصلاح مسار الحكومة الانتقالية، وقال إن ما تقوم به قوى الحرية والتغيير، بمثابة استبدال تمكين المؤتمر الوطني بتمكينها في مفاصل الدولة.
وشدد الضو على أنهم لا يعتزمون الدخول في مواجهة مع أحد، وأضاف (لا توجد لدينا نوايا عدوانية، لدينا رسالة محددة نرغب في توصيلها)، وطالب باعتبار كل من يشارك في المسيرة مواطن، دون محاسبته بالانتماء السياسي، لكنه عاد وقال: (عضوية المؤتمر الوطني لم تتبخر)، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365
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