(الدليفري) يحرم المحتاجين من (كرتة) المطاعم..!

شكا أصحاب مطاعم من عدم توفير كميات كبيرة من (الكرتة) للمحتاجين كما كان يحدث في السابق، وذلك بسبب طلبات زبائن المطعم الذين أصبحوا يأخذون ما تبقى من طعام معهم عبارة عن (دليفري)، مبينين: في الماضي كان يرتاد المطاعم الأفراد أو الأسر ويطلبون كثيراً من الوجبات المتنوعة وما تبقى من أكل نظيف يتركونه، فيقوم العمال في المطعم بتغليفه بطريقة جميلة واعطائه للمحتاجين الذين يداومون على أخذ حصتهم اليومية من الغذاء، إلا أن الأمر الآن اختلف كثيراً وأنهم لا يستطيعون توفير وجبة لهؤلاء الفقراء، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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