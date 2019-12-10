وفاة الشاب محمد مدثر بشارع الابراج ومفاجأة محزنة

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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خيم الحزن على اسرة الشاب محمد مدثر وذلك على اثر الحادث المروع الذي وقع اثناء قيادته لدراجة بخاريةحيث يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما واثناء عودته الى منزله بعد انتهاء دوامه العملي وقع الحادث المؤسف بتعرضه للدهش من قائد عربة بالقرب من الابراج لتجرى محاولات لاسعافه الا ان يد المنون كانت اسرع ليتوفى الى رحمة مولاه لتقوم شرطة المرور باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وكانت المفاجأة بحسب الدار بان العربة التي دهسته قام بشرائها من شقيقه امجد ولم يتم تحويل ملكيتها حتى وقوع الحادث.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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