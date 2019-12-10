قتلى وجرحى في اشتباكات بين مواطنين في أبيي

طالب رئيس الحركة الديمقراطية ميانق اللي مياي دولتي السودان وجنوب السودان، بالتدخل لوقف عمليات القتل والأذى الجسيم، وحسم الاعتداءات المتكررة بين المواطنين في منطقة أبيي المتنازع عليها، ونبه ميانق أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ.
وذكر ميانق وفقاً لمصادر، أن المنطقة شهدت خلال الفترات الماضية أحداثاً واعتداءات متكررة وقتلاً لمواطنين يوم الأربعاء، بجانب قتل سائق عربة في الطريق من أبيي إلى منطقة أميت مقر سوق السلام المشترك، وجرح خمسة آخرين من قبل مجهولين، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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