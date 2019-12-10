صاحب فندق يواصل تقاضيه حتى الدستورية

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : حوادث 22 مشاهدة اكد مستأجر فندق ون سيزون بالخرطوم احمد اركواي بانه ما زال متابعا لقضية اخلاء فندقه غيابيا اثناء سفره الى خارج السودان حيث لم يتسلم المنقولات الخاصة بالفندق. Advertisements وأكد وفقاً للدار على انه واصل التقاضي حتى المحكمة العليا وسوف يلجأ الى المحكمة الدستورية من اجل انصافه وارجاع حقوقه الضالئعة خاصة بعد انتصار ثورة الشباب التي جعلته يطمئن الى استرداد حقوقه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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