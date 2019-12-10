طُلاب “طِب جامعة السلام” يدخلون في اعتصام مفتوح

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة دخل طُلاب كلية الطب بجامعة السلام بالمجلد، في اعتصام مفتوح منذ أمس “الإثنين”، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم, اعتراضاً على الأوضاع المتردية بالكلية. Advertisements وقال ممثلون للطلاب لمصادر، إن الكلية ليس بها هيئة تدريس، وتعتمد على الأستاذ الزائر، بجانب عدم وجود تقويم دراسي ثابت، إضافة إلى مشكلة في خدمات المياه والكهرباء والسكن. وطالبوا بتحسين البيئة أو توزيعهم على كليات الطب بالجامعات الأخرى، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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