“االأزهري” تعفي الطلاب الذين اُتّهموا (بالعَمَالة لإسرائيل) من الرسوم

أعلنت جامعة الزعيم الأزهري، إعفاء طلاب دارفور الذين اتّهمهم النظام البائد (بالتخريب) من الرسوم لدورهم النضالي في الثورة.

والتقى مدير الجامعة الوليد محمد الأمين بمكتبه أمس، طلاب دارفور المُنتمين للجامعة والذين تمّ اعتقالهم يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨م، واتّهامهم بالعمل مع المُوساد في عهد النظام السابق والتخريب وهم: “المهدي عبد الهادي جمعة بشارة – كليــة الدراسات العليا، ماجستيـــر اقتصــــاد، مصطفى محمد إسحاق – كليــة العلوم الحضرية – تخصص علوم بيئية – المُستوى الرابع، معتصم محمد أبو القاسم – كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية – قسم الاستراتيجية – المُستوى الرابع وزين العابدين حسن سليمان – كليــة العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، قسم الاستراتيجية المُستوى الثالث”.

Advertisements

وقال الوليد إن صُدُور القرار بإعفائهم من الرسوم الدراسية جاء تقديراً لمُعاناتهم وظروفهم الصحية والنفسية وتضحياتهم ونضالهم في الثورة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)