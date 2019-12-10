التاريخ: 10-ديسمبر-2019
17 مشاهدة
أمهلت محكمة جنايات امتداد بالخرطوم الدفاع فرصة اخيرة لاحضار شهودهم في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بشرب استاذ جامعي بآلة حادة على رأسه مما تسبب له ذلك في العمى لفترة من الزمن وقد حددت المحكمة جلسة الاسبوع القادم لمواصلة سماع قضية الدفاع وكانت المحكمة قد قامت باستجواب المتهمين ووجهت لهم تهمة الاذى الجسيم من القانون الجنائي.
وتعود التفاصيل عندما كانت هنالك خلافات بين الاستاذ والمتهمين بسبب انهم يعتقدون انه تسبب في فصل ابنتهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه وتسببت له الضربة بالعمى لفترة من الزمن وبعد العلاجات المستمرة عاد اليه بصره من جديد فقام بحسب الدار باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم وحول ملف الدعوى للمحكمة وما زالت الجلسات مستمرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات في قضية الاستاذ الجامعي الذي تعرض للضرب وتسبب له في العمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.