التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : حوادث 17 مشاهدة أمهلت محكمة جنايات امتداد بالخرطوم الدفاع فرصة اخيرة لاحضار شهودهم في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بشرب استاذ جامعي بآلة حادة على رأسه مما تسبب له ذلك في العمى لفترة من الزمن وقد حددت المحكمة جلسة الاسبوع القادم لمواصلة سماع قضية الدفاع وكانت المحكمة قد قامت باستجواب المتهمين ووجهت لهم تهمة الاذى الجسيم من القانون الجنائي. Advertisements وتعود التفاصيل عندما كانت هنالك خلافات بين الاستاذ والمتهمين بسبب انهم يعتقدون انه تسبب في فصل ابنتهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه وتسببت له الضربة بالعمى لفترة من الزمن وبعد العلاجات المستمرة عاد اليه بصره من جديد فقام بحسب الدار باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم وحول ملف الدعوى للمحكمة وما زالت الجلسات مستمرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر تطورات في قضية الاستاذ الجامعي الذي تعرض للضرب وتسبب له في العمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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