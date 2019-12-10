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تطورات في قضية الاستاذ الجامعي الذي تعرض للضرب وتسبب له في العمى

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 10-ديسمبر-2019

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تطورات في قضية الاستاذ الجامعي الذي تعرض للضرب وتسبب له في العمى

أمهلت محكمة جنايات امتداد بالخرطوم الدفاع فرصة اخيرة لاحضار شهودهم في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بشرب استاذ جامعي بآلة حادة على رأسه مما تسبب له ذلك في العمى لفترة من الزمن وقد حددت المحكمة جلسة الاسبوع القادم لمواصلة سماع قضية الدفاع وكانت المحكمة قد قامت باستجواب المتهمين ووجهت لهم تهمة الاذى الجسيم من القانون الجنائي.

 

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وتعود التفاصيل عندما كانت هنالك خلافات بين الاستاذ والمتهمين بسبب انهم يعتقدون انه تسبب في فصل ابنتهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه وتسببت له الضربة بالعمى لفترة من الزمن وبعد العلاجات المستمرة عاد اليه بصره من جديد فقام بحسب الدار باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم وحول ملف الدعوى للمحكمة وما زالت الجلسات مستمرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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