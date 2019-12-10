السجن والدية لحلاب قتل زميله

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : حوادث 31 مشاهدة أصدرت محكمة جنايات سوبا شرق برئاسة مولانا الطيب سعد قاضي الدرجة الاولى حكما يقضي بادانة حلاب قتل زميله بسبب اتهامه باضافة لبن رايب لحليبه مما ادى الى افساده وضعته المحكمة بالسجن عام من تاريخ القبض عليه وحفظ حقوق المجني عليه المدنية في الدية .

وبحسب التفاصيل الاولية للدعوى قوقوع الحادثة بتاريخ 23/7/2018 باحدى المزارع بسوبا شرق لمقتل حلاب على يد زميله لاتهام المجني عليه للمتهم باضافة لن رايب الى حليبه. Advertisements تلقى المجني عليه بحسب الدار تلقى طعنة اسفل البطن ادت الى وفاته بعد مضي 7 أيام من تاريخ ارتكاب الجريمة رغم محاولات الاطباء لانقاذ حياته. صدر الحكم وسط اجراءات امنية مشددة وحضور كبير لاسرة الطرفين. الجدير بالذكر ان ممثل الدفاع الاستاذ رماح من مكتب الاستاذ عصام النور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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