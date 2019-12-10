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مذكرة تفاهُم للعمل المشترك بين ثلاثة من تنظيمات شرق السودان

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التاريخ: 10-ديسمبر-2019

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مذكرة تفاهُم للعمل المشترك بين ثلاثة من تنظيمات شرق السودان

وقعت ثلاثة تنظيمات سياسية بشرق السودان في أديس أبابا أمس، على مذكرة تفاهم لتوحيد موقفها التفاوضي في مفاوضات جوبا التي تنطلق اليوم.

 

ودعت تنظيمات “مؤتمر البجا الكفاح المسلح، والجبهة الشعبية ومؤتمر البجا المعارض”، وفقاً للمذكرة، لتخصيص (75٪)‏ من عائدات مشاريع التنمية القومية في الإقليم لحكومة الإقليم الشرقي، وتخويل حكومة الإقليم حق اقتراض الأموال من مصادر خارجية بضمانات مركزية.

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وطالبت التنظيمات الثلاثة بحسب صحيفة الصيحة، بإنشاء صندوق لإعمار الشرق بأسس جديدة، وإعادة هيكلة القوات النظامية بما يضمن تمثيلاً عادلاً لأبناء الشرق، وعمل ترتيبات أمنية لقوات مؤتمر البجا الكفاح المسلح، وإعادة النظر في قضايا مُسرّحي جبهة الشرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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