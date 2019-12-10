نقيب المحامين: “حمدوك” ليس مُخوّلاً للالتزام بتعويضات لم يصدُر فيها حكم

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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شجب نقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف، ما تردّد عن التزام رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بدفع تعويضات ضحايا المدمرة “كول” وتفجير السفارة الأمريكية بنيروبي.
وقال الشريف لمصادر أمس، إن حديث حمدوك بتقليص التعويضات من مليارات إلى ملايين يشير إلى أنه ناقش القضية والتزم بدفع المبلغ، مع أنه لم يُفوّض من قِبَل مجلس الوزراء أو من “السيادي”، واستغرب التزامه بدفع تعويض في قضية لم يصدًر فيها حكم نهائي بات.
وقال الشريف بحسب صحيفة الصيحة، إن المحكمة العليا الأمريكية شطبت الحكم بأغلبية سبعة مقابل واحد، لعدم وجود إعلان صحيح للحكومة السودانية بالقضية المرفوعة ضدها، وأضاف أن البيّنة المُقدّمة من ذوي الضحايا ظرفية لا ترقى لإدانة السودان لأن “بن لادن” لم يكن بالسودان وقتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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