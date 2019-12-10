“الحرية التغيير”: تعيين ولاة “مُكلفين” لحين التوصُّل إلى السلام

تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير عصر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تعيين ولاة الولايات المدنيين، فيما ينتظر أن تكون لجنة المجلس المركزي نظرت أمس في ترشيحات الولاة.

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وقال الناطق باسم تنسيقية “الحرية والتغيير” وجدي صالح لمصادر، إن الولايات أكملت تسمية ورفع مرشحيها، وتم استقبال الترشيحات، وأكّد أنّها وضعت أمام المجلس المركزي للنظر فيها واختيار المرشحين، وأضاف: “سيتم تعيين ولاة مُكلّفين إلى حين الوصول لاتفاق سلام شامل وسيتم تطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق السلام”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)