الشرطة تسعف فتاة سقطت من عمارة بالخرطوم

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : حوادث 37 مشاهدة اسعفت دورية شرطة كانت مرتكزة باحد احياء الخرطوم فتاة في العقد الثاني من عمرها تم العثور عليها واقعة على الارض ولا تقوى على الحراك بعد ان تعرضت لعدة اصابات في اجزاء مختلفة من جسدها حيث تبين من خلال التحريات التي اجرتها الشرطة بان الفتاة سقطت من الطابق الثالث من عمارة باحد احياء الخرطوم العريقة. Advertisements وبحسب الدار وبواسطة الاورنيك الجنائي ادخلت المصابة المستشفى لتلقي العلاج وباشرت الشرطة التحري حول ملابسات الحادث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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