مفاجأة في أسعار الأراضي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مكاتب أراضي بأسواق الخرطوم، عن حالة نفور من الشراء فى منطقة الوادى الأخضر بالخرطوم، ما أدى الى إنهيار كبير فى أسعارها.

وأعلن صاحب مكتب عقارات شهير لـ”لراكوبة” عن تخوفات تعترى المواطنين من الشراء فى بعض المناطق مثل منطقة الوادى الاخضر بسبب السيول والفيضانات التى إجتاحتها قبل فترة ، وأدى ذلك إلى حالة إحجام عن الشراء، و تراجع سعر القطعة الى حوالي (٢٥) الف جنيه بعد أن كانت تباع بحوالى (٤٠) الف قبل فترة طويلة.

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وحول الأسعار بصفة عامة بالخرطوم ، أكد أنها فى ظل ارتفاع مستمر نتيجة لارتفاع سعر الدولار، فيما عدا المناطق التى تتأثر باضرار معينة مثل منطقة الوادى الأخضر ، وبعض المربعات بمنطقة الاندلس، مشيرا الى ان اسعار الاخيرة تراجعت بشكل طفيف بسبب عدم وجود الخدمات مثل الاندلس مربع (٢٦) والشروق درجة اولى، والتى تتميز بمساحات اراضي جيدة حسب وصفه، تبلغ حوالى “٥٠٠” متر.

الى ذلك، كشف التاجر عن تراوح سعر القطعة فى منطقة أركويت على سبيل المثال ببعض مربعاتها الى مابين (٩١٠-١٣) مليون جنيه ، وما بين (١٥٢٠_٢٥) مليون بمربعات اخرى حسب المساحة وميزة القطعة، بينما يتراوح سعر المنزل بأركويت من (٢٠) الى (٣٠) مليون جنيه حسب درجة نظافته وتشطيبه.

واوضح أن الاسعار فى مناطق الشعبية بالخرطوم مثل “السلمة” تتفاوت مابين (٤-٦) مليون جنيه، ويقيم سعر المنزل فيها فى السوق بنفس سعر القطعة لجهة أنه يعتمد على سقف من (الزنك) حسب تعبيره .