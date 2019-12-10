بالصورة .. تتويج الجنوب أفريقية زوزيبيني توزني ملكة جمال الكون.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تُوّجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني توزني، ملكة جمال الكون، الأحد، بعد حفلٍ جالت فيه بملابس السباحة وفساتين السهرة وأجابت مع زميلاتها المشتركات عن أسئلة حول القضايا الاجتماعية، وشرح سبب لاختيارها. وقالت في ردّها “لقد نشأت في عالم لم تكن فيه امرأة تشبهني – بلون بشرتي ونوع شعري – أبدًا جميلة. أعتقد أن الوقت قد حان لينتهي ذلك اليوم. أريد أن ينظر الأطفال إلي ويروا وجهي وأريد أن يروا وجوههم تنعكس في وجهي”. وأقيم الحفل في أتلانتا الأميلاكية، وقدّمه للمرة الخامسة ستيف هارفي. وفازت ملكة جمال المكسيك بلقب الوصيفة الثانية، وملكة جمال بورتوريكو بلقب الوصيفة الأولى. تخلّل الحفل خطأ جديد لستيف هارفي، لكنّه لم يكن بمثابة كارثة 2015، عندما أعلن اسم الفائزة الخطأ. وبينما كان يُعلّق على زي ملكة جمال الفيليبين التي فازت في مسابقة أزياء وطنية، قالت المرأة بجانبه إنّها ملكة جمال ماليزيا. وقال هارفي “عليكم أن تتوقفوا عن فعل هذا بي”. وكانت ملكة جمال ميانمار، سو زين هيت، أول متسابقة مثلية الجنس علناً في تاريخ الحفل.