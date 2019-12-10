بالفيديو .. شمبانزي يغسل ملابس حارسه في حديقة حيوان بالصين.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تُعرف قردة الشمبانزي بذكائها وقدرتها على أداء مهام خاصة بالبشر. وأذهل شبمانزي يطلق عليه اسم «يوهوي» الشخص الذي يعتني به في أحد حدائق الحيوانات بالصين، بعدما رصده الأخير وهو يغسل ملابسه، بحسب تقرير لصحفة «ديلي ميل» البريطانية. وقال الرجل إن يوهوي، البالغ من العمر 18 عاماً، أمضى نصف ساعة في تنظيف قميص أبيض بفرشاة وقطعة صابون. وُرصد الحيوان أثناء قيامه بهذا العمل يوم الجمعة الماضي في حديقة ليهي ليدو الترفيهية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين. وقال متحدث باسم الحديقة لـ«ديلي ميل» إن يوهوي أحب مشاهدة الشخص الذي يعتني به وهو يغسل ملابسه. ولدى القرود طبيعة فضولية وهم جيدون جداً في تقليد ما يحصل أمامهم، وفقاً للمتحدث الرسمي. وأراد الموظف الذي يعتني بيوهوي معرفة ما إذا كان الشمبانزي قد تعلم كيفية القيام بالغسيل عن طريق الملاحظة، لذلك وضع قميصاً وفرشاة وقطعة صابون بجانب بركة صغيرة من الماء. وبمجرد خروج يوهوي وشقيقته البالغة من العمر 17 عاماً من المبنى، توجه الشمبانزي مباشرة إلى مكان وجود القميص. ويظهر مقطع فيديو مقدم من المتنزه يوهوي وهو ينظر إلى الخلف للتحقق من وجود شقيقته خلفه، قبل التقاط الفرشاة والصابون. وغمس القرد القميص في الماء قبل فرك الصابون عليه مراراً بينما كانت شقيقته تراقبه. وبعد الحصول على رغوة كافية على الملابس وكذلك يديه، أعاد يوهوي القميص إلى الماء ليغسله قبل وضعه على حافة الصخرة. وبدا القرد مستمتعاً بهذه العملية لدرجة أنه قام بعد ذلك بغسل القميص مرة أخرى. وقالت حديقة الحيوان إن جلسة الغسيل استمرت 30 دقيقة بينما كان حارسه يعد الطعام له ولأخته.