- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
توقع الخبير الاقتصادي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة دكتور حامد التجاني ان سعر الدولار سيصل قريباً جدا إلي (100 ) جنيهاً ، ثم يتوالى بالزيادة بمتوالية هندسية الي ان يستقر في (115 ) جنيهاً في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية الحالية بالسودان.
وقال دكتور التجاني ان المدخلات الصناعية والزراعية وتكلفة الانتاج تتزايد بمتوالية هندسية نسبة لزيادة التضخم الفاحش يصحبها الركود في ظل شح في الصادر وضعف الموسم الزراعي وتخبط في السياسات وانخفاض العملة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير إقتصادي يتوقع إنهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.