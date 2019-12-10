خبير إقتصادي يتوقع إنهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار

الخليج 365 :

توقع الخبير الاقتصادي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة دكتور حامد التجاني ان سعر الدولار سيصل قريباً جدا إلي (100 ) جنيهاً ، ثم يتوالى بالزيادة بمتوالية هندسية الي ان يستقر في (115 ) جنيهاً في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية الحالية بالسودان.

وقال دكتور التجاني ان المدخلات الصناعية والزراعية وتكلفة الانتاج تتزايد بمتوالية هندسية نسبة لزيادة التضخم الفاحش يصحبها الركود في ظل شح في الصادر وضعف الموسم الزراعي وتخبط في السياسات وانخفاض العملة الوطنية.