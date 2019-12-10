اكذوبة التحلل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد ان طفح الفساد وفاق التصور ، وعرف القاصى والدانى حجم الاعتداء على المال العام بالرغم من ان الملفات التى سلط عليها الضوء وتناولها الاعلام قليلة نسبة لعدد الملفات الحقيقية والحجم الصحيح لهذا الأمر ، على الرغم من كل ذلك فان عصابة الانقاذ لم تكن جادة فى ادعائها مكافحة الفساد حتى انها لم تنجح فى تطبيق ماعرف بالتحلل الذى جاءت به السلطة مدعية انه يعالج الفساد ويسترجع المال العام لكنها وامعانا منها فى الفساد وتأكيدا على كذبها فى ادعاءاتها الباطلة نقرأ الخبر التالى الذى يكشف زيف معالجات الكيزان وافتضاح امرهم .

يقول الخبر :

كشفت إدارة الأصول في الخرطوم، عن عدم إيفاء بعض الضالعين في قضية فساد مكتب”الخضر”. بالتزاماتهم التى يقتضيها التحلل .

صحيفة الانتباهة الصادرة يوم الأحد أوضحت أنّ الضالعين لم يفوا باتفاق حكم التحلّل واحتفظوا بملكية”6″ سيارات كان يفترض أنّ تؤول إلى وزارة المالية بالولاية.

وقالت الصحيفة إنّ الدائرة القانونية بوزارة المالية بالخرطوم أهملت الاهتمام بإكمال إجراءات نقل ملكية السيارات الست طوال السنوات الماضية.

وكشفت إدارة الأصول عن شراء عربة ”لكزس” من مواطن اتضح لاحقًا أنّها مرهونة لدى الجمارك.

وأبانت الصحيفة عن عدم تقييد الأثاثات والأجهزة الكهربائية التي تمّ شراؤها للدستوريين بالولاية في العام 2017 في سجلات الأصول.

انه فساد الانقاذ فى احدى صوره وما اكثر هذه الصور ، ونرى الحكومة هنا ومع اعتمادها التحلل كوسيلة لاسترجاع المال العام لاتلتزم به ولا تطبقه كما اقترحته وهذا يوضح حجم الاكذوبة الكبرى التى وقعت فيها وحاولت خداع الناس بها لكن انكشف المخفى وبانت الحقيقة وافتضح الكذابون .