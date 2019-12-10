تحرّكات مبكّرة من المريخ لضم لاعبين جدد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر لجنة فنية تمّ تكوينها لمتابعة ملف التعاقدات الشتوية، بدأ نادي المريخ أولى خطواته لدعم صفوفه. قالت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” إنّ نادي المريخ وعبر اللجنة الفنية المكلّفة مؤخرًا بدأ تحرّكات كبيرة بشأن حسم ملف اللاعبين الجدد الذين سيتعاقد معهم في الانتدابات الشتوية. Advertisements ووفق المصادر فإنّ النادي أرسل خطابًا لنادي القوز طالبًا فيه لاعبه”طبنجة”، فيما أجرى اتصالاتٍ رسمية مع نادي ود نوباوي لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم منير. وبحسب ما علم”باج نيوز”، فإنّ المريخ ينتظر أنّ يخاطب نادي الأهلي عطبرة لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب الريح خلال المرحلة المقبلة. وسابقًا، كان مجلس المريخ قد أمنّ على تجديد عقد كلٍ من أمير كمال، ومحمد هاشم التكت.

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