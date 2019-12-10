المنادون بالتطبيع..عدم معرفة وخلط للامور

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

الناشطة السياسية والكادر بالحركة الشعبية الاستاذة إخلاص قرنق ظهرت فى فيديو تم تداوله على نطاق واسع ، وكان الفيديو يتناول قضية احد العمال بجامعة افريقيا ووفاته تاركا اطفاله لتلحق به امهم بعد فترة تاركة اسى وحسرة فى نفوس الناس وتعاطفا مع الأطفال الايتام الذين تولى الناس التكفل بدفع اجرة البيت الذى يأويهم وترعاهم خالتهم وتبرع بعض الخيرين بمساعدات عينية ومادية لهم ، ويركز الفيديو على تقصير ادارة الجامعة فى مسؤوليتها عن واجبها تجاه هؤلاء الايتام وتم تحميل كامل المسؤولية للسيد مدير الجامعة الدكتور كمال عبيد ، وقد حاولت إخلاص قرنق التنبيه باستمرار الى ان كمال عبيد لم يقم بواجباته لانه حركة اسلامية وطفقت تهاجمه من هذه الزاوية مركزة عليها وهذا ما يجعلها غير مهنية او منصفة اذ وظفت الحدث للنيل من الكيزان ، ولسنا فى موقف الدفاع عنهم لكننا نقول ان الانصاف يقتضى الحديث عن كمال عبيد فى هذه القضية من خلال موقعه الوظيفي ومسؤوليته المباشرة عن الموضوع وليس باعتباره حركة اسلامية فليس بالضرورة ان اى كوز بما هو كوز فاسد فهذا كلام غير سليم .

ومن خلال عرضها لمساهمات الخيرين ودعمهم لهؤلاء الايتام تحدثت الاستاذة إخلاص قرنق عن دعم السودانيين فى الخارج لهؤلاء الأطفال وقالت إن من بين المتصلين الداعمين سودانيين من اسرائيل لتخلص الى ان السودان يفترض ان يطبع علاقاته مع اسرائيل وقالت فى غباء واضح ان اسرائيل تهتم بحقوق الانسان لذا لابد ان نقيم علاقات معها مناشدة السيد عبد الله حمدوك بالشروع فى ذلك فورا ودون تاخير وهذا يبين سطحيتها وعدم معرفتها بالامور الواضحة فهذه دويلة الاحتلال الغاصب تقتل الأطفال وتهدم المساكن وتجرف المزارع وتحاصر الابرياء وتمنع عنهم كل مستلزمات الحياة وعلى رأسها الغذاء والدواء ، ويشهد العالم ارهاب الدولة الذى تمارسه اسرائيل ومدى الظلم الذى ترتكبه بحق الابرياء ومع ذلك تانى إخلاص قرنق وفى سبيل مهاجمة خصومها السياسيين لتقول ان اسرائيل دولة تهتم بالانسانية وحقوق الانسان وكأن المعايير التى تنظر بها إخلاص قرنق الإنسانية مختلفة عن مايعرفها الناس .

ولاينتهى تعجبنا من مدى جهل إخلاص قرنق اذ تقول مخاطبة حمدوك لانريد أى حديث عن تجريم التطبيع ومنعه فهذا كلام الكيزان ونهجهم وهذا يبين عدم فهمها ودرايتها لان الكيزان ليس من برنامجهم تجريم التطبيع مع العدو وليس هذا من اولوياتهم أبدا بل ان فيهم من ينادى صراحة بالتطبيع مع اسرائيل ولا يرى فيها عدوا ويتفق مع إخلاص قرنق فى ماتدعو إليه لكنها من فرط جهلها تقول ما قالت دون وعى وادراك ، ولابد ان نؤكد على خطأ القول بان الكيزان ينادون بالتطبيع كما نؤكد على خطأ القول بانهم يعترضون على التطبيع وإن المناداة به ستجعل إخلاص واشباهها على خلاف مع الكيزان .

اسرائيل دولة ظالمة غاصبة محتلة وستبقى فى خانة الاعداء وليس هناك مجال للتقارب معها ، وليت إخلاص وغيرها ممن ينادون بالتطبيع يدركون ذلك .