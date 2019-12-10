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وفد الحكومة المفاوض بقيادة حميدتي إلى جوبا اليوم لاستئناف المفاوضات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتوجه وفد الحكومة المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليوم، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لاستئناف جولة التفاوض مع حركات الكفاح المسلح.

وأكد رئيس مفوضية السلام د. سليمان الدبيلو حسب (سونا) أمس، جاهزية الحكومة لتحقيق السلام مع الحركات. وقال “ندخل الجولة بنوايا صادقة، ومتفائلون بالوصول إلى سلام”. وأضاف أن التفاوض سيبدأ في المسارات كافة (المنطقتان، الشرق، دارفور، الوسط، والشمال). وأشار إلى أن الوساطة سلمت الدعوات لأطراف التفاوض.

من جانبه، اعتبر رئيس الحركة الشعبية بالداخل عمر أبوروف، أن هناك تفاؤلًا نسبيًا بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الجولة. وقال إن فترة الستة أشهر غير كافية لتحقيق سلام شامل، وأوضح أنه من خلال التواصل مع الحركات فإنها غير راضية عن أداء “الحرية والتغيير”.

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