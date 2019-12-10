الدولار يقفز بقوة ويصل إلى سعر غير مسبوق في تأريخ السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفز الدولار إلى سعر غير مسبوق في السوق السوداء ووصل إلى (85،500) جنيهاً في تعاملات السوق صباح اليوم. وكشف متعاملون في سوق النقد الأجنبي عن دخول شركة جديدة طلبت توفير 5 مليون دولار، إضافة إلى شركة أخرى تعمل في مجال التعدين طلبت (700) ألف دولار قبل أيام.

وتم تداول بقية العملات الأجنبية في معاملات اليوم بـ (٢٢) جنيهاً لشراء الريال السعودي، مقابل (٢١.٩٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٢.٣٠٠) للشراء، مقابل (٢٢) جنيهاً للبيع، والجنيه المصري (٥.٣٠٠) جنيهات للشراء، و(٥.١٠٠) جنيهات للبيع، واليورو (٩٢.٣٠٠) جنيهاً للشراء مقابل (٩٢) جنيهاً للبيع.

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