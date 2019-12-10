خضر عطا المنان: تقليل حمدوك للمطالب الأمريكية يمثل انتصارا للحكومة الإنتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد خضر عطا المنان الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أن زيارة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، تمثل فتحا جديدا في العلاقات الدولية بالنسبة للسودان وبشكل خاص مع الولايات المتحدة ذات الصلة المباشرة بالعقوبات التي كانت مفروضة على الخرطوم الفترة الماضية.

وقال المنان في حديث لـ”سبوتنيك” الاثنين، إن الولايات المتحدة أيضا تهتم كثيرا بموقع السودان الاستراتيجي، وهى ترى دائما أن العلاقات مع السودان تشكل لها بوابة في العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية والدول العربية المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح المحلل السياسي، من وجهه نظري، الزيارة نجحت نجاح منقطع النظير في تقليص المطالب الأمريكية السبعة إلى مطلبين وهما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعويضات للضحايا الأمريكيين، الذين لقوا حتفهم في إنفجاري كينيا وتنزانيا، واعتقد أن هذا ما طلبته الإدارة الأمريكية.

وأشار المنان، إلى أنه من الصعب جدا رفع العقوبات عن السودان من جانب أمريكا دون مقابل، حيث كان يرى نظام البشير أن دفع التعويضات تعني إقرار بإرتكاب الجريمة، وما حققه حمدوك يمثل بداية لرفع العقوبات في المرحلة المقبلة، والمكسب الذي حققه حمدوك في تقليل المطالب الأمريكية يمثل انتصارا ومكسبا كبيرا جدا للحكومة الإنتقالية. (سبوتنيك)