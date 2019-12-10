وزير الدفاع: اتفاقنا مع واشنطن على محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الدفاع جمال عمر إنّ السودان والولايات المتحدّة اتفقا على توسيع أطر التعاون في مكافحة الإرهاب. وذكر جمال في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” أنّ الخرطوم تتطلّع لتعاونٍ جديد في ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ونوّه جمال بأنّ الجانبين خلال الزيارة اتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب كما كان في السابق. وأضاف” سيما وأنّ هذا التعاون قد استكمل كل حلقاته”.

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