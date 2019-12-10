انفجار عنيف لسيارة مفخخة وسط مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت مديرية الأمن الوطني الليبية، صباح الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس.

وقالت المديرية في بيان، نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الانفجار نتج عنه أضرار مادية لحقت بالمحال التجارية والمنازل المجاورة.

وأضافت أن الانفجار تسبب بإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع (دون ذكر مزيد من التفاصيل).

وأدانت المديرية هذه التفجيرات واتهمت منفذيها بالعمل على “زعزعة الأمن والأمان بالمدينة”.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة السباعة صباحًا بتوقيت غرينتش. الاناضول المادة السابقة برمة: حزب الأمة ليس له أيّ علاقة باعتذار عبد الرحمن للشعب السوداني المقالة القادمة ابراهيم نايل ايدام يتبرأ من انقلاب الثلاثين من يونيو في السودان

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