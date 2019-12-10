أمير قطر يكلف وفد خاص للمشاركة في القمة الخليجية بالسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوفد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة، إلى قمة مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”: إنه “بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى، يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، وصل أمس الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، “يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء”.

يأتي ذلك بعد ساعات من توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.

وقالت الوكالة القطرية، إن “أمير البلاد سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي”.

ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.