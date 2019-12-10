حكومة الجزيرة: فتح رئاسة محلية الحصاحيصا الاسبوع المقبل

الخليج 365:

أعلنت حكومة ولاية الجزيرة فتح رئاسة محلية الحصاحيصا بالصورة السلمية بإستصحاب الجميع ومساندة المجتمع دون الإصطدام مع أي طرف، ودعا عادل الخطيب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى ترؤسه أمس اجتماعاً بأمانة حكومة الولاية بمدني ضم قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية الحصاحيصا برئاسة محمد الغالي محمد الهادي وبحضور عبد الله محمد الحسن (جيش) مقرر تجمع المهنيين بولاية الجزيرة، دعا لإدارة حوار شفاف مع كل الأطراف وإستغلال كافة المنابر للتوعية، فيما اعتبر عبد الله محمد الحسن (جيش) مقرر تجمع المهنيين بالجزيرة ان استهداف محلية الحصاحيصا واغلاق دور المحلية ضد الثورة واهدافها، وأكد على ضرورة انصياع لجان المقاومة لاهداف الثورة وتفويت الفرصة على المندسين الذين وصفهم بالثورة المضادة، ودعا للعمل سياسياً وشعبياً عبر التوعية والجلوس مع كافة الأطراف، وطالب بالوقوف ومناصرة حكومة الولاية والوقوف معها باعتبارها حكومة الثورة، وقال: يجب الابتعاد عن العنف فالثورة قامت على شعارات سلمية.

وكان محمد الغالي محمد الهادي رئيس قوى إعلان الحرية والتغيير بالحصاحيصا أشار الى أن إغلاق المحلية أضر بأهداف الثورة وعطل الخدمات الأساسية للمواطنين وصرف المرتبات للعاملين، وقال إن الجسم الذي أغلق رئاسة المحلية جسم من أحياء مدينة الحصاحيصا ولا يمثل المحلية، مبيناً ان تأخر صرف المرتبات سيؤدي لاضراب المعلمين، وجدد حرص قوى إعلان الحرية والتغيير فتح المحلية باسرع ما يمكن لرفع الضرر عن المواطنين وإنسياب الخدمات داعياً الجميع للإلتزام بالوثيقة الدستورية التي تمثل الفيصل لكل قضايا السودان .

الجريدة