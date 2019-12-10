البرهان يصدر قراراً بتكوين لجنة إزالة التمكين برئاسة العطا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا قضى بتكوين لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال برئاسة الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، محمد الفكي سليمان نائبًا للرئيس. وضمت عضوية اللجنة كلاً من عمر بشير مانيس، ممثل وزارة الدفاع، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة العدل، ممثل لوزارة الحكم الاتحادي، ممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ممثل لجهاز المخابرات العامة، ممثل لقوات الدعم السريع، ممثل للبنك المركزي، ممثل لديوان شؤون الخدمة، ممثل لديوان المراجعة القومي، وجدي صالح ميرغني، طه عثمان إسحق، بابكر فيصل بابكر، أحمد ربيع سيد أحمد ،صلاح أحمد الحاج. وأوضح القرار مهام اللجنة المتمثّلة في إزالة التكمين بحسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. باج نيوز

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