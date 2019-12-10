برمة: حزب الأمة ليس له أيّ علاقة باعتذار عبد الرحمن للشعب...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، أنّ رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي كان”زعلان” من مشاركة نجله عبد الرحمن في نظام المؤتمر الوطني، لكنّه كان رجل ديمقراطيًا ولم يتدّخل في طريقه، فقط كان يقدّم له النصح والمشورة.
وشدّد برمة في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الثلاثاء” أنّ حزب الأمة ليس له أيّ علاقة بالاعتذار الذي قدّمه عبد الرحمن للشعب السوداني بسبب مشاركته في النظام السابق.
آخر لحظة
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