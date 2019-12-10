عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الأصم: سحب الجيش من اليمن يجب أنّ يتمّ بالتفاهم مع دول التحالف

كمال عمر: وجود المؤتمر الوطني يمثل خطرًا على الفترة الانتقالية

نقل العميد عثمان أحمد حسن أحد قادة الانقلاب لـ”كوبر”

الأمة القومي: موكب”14″ ديسمبر إصرار على”الحنث العظيم”

الأصم: سلمنا النائب العام مستندات فساد اتحادات النظام البائد

والي شمال كردفان للتيار:”3″ مزراعين قتلوا

تعيين قيادي بالحركة الشعبية نائبًا لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية

الجريدة

الأصم: عثرنا على مفقودين يعانون من اضطراباتٍ نفسية

بدأ التحري مع التجاني وعثمان وإيدام يتبرأ من انقلاب الإنقاذ

حظر نشاط طلاب الوطني”المحلول” بالإسلامية

إبراهيم الأمين: حمدوك لم يقدّم تنازلات والسودان فقد الكثير بسبب السياسات الخرقاء

التغيير: الزحف الأخضر”فرفرة مذبوح” وإدارة الجماهير ستتصدى لها

لجنة تصحيحية بحركة جيش تحرير السودان لتفعيل مبدأ المحاسبة

إعلان الولاة نهاية الأسبوع الجاري

حكومة الجزيرة تعلن فتح رئاسة محلية الحصاحيصا الأسبوع المقبل

الرأي العام

تجمع المهنيين يستعجل حل النقابات واتحاد العمال

جبريل ابراهيم لـ(الرأي العام): مجموعة محدودة في قوى الحرية اختطفت الثورة

تعيين محافظ جديد للمركزي

الحداثة

عبد الله موسى: أقترح قيام مؤتمر خاص بشرق السودان

انطلاق جولة مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلّحة بجوبا اليوم

أهالي غاضبون يقطعون الطريق القومي

نقص الكوادر الطبية يهدّد مستشفى مدينة”الفتح” بالإغلاق

تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي

وزير الشؤون الدينية يدعو الأئمة لتبني خطاب يجفف منابع الغلو والتكفير

تجمّع المهنيين: النقابات المحلولة أجسام سلطوية تنفذّ أجندة النظام البائد

3 أحزاب بشرق السودان تستبق مفاوضات جوبا بتوقيع مذكرة تفاهم

أخبار اليوم

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تصاعد الأحداث في كسلا وإصابة مواطنين بعد قيام مجموعة بقطع الطريق القومي.

الأصم : مسيرة الزحف الأخضر لن تجد استجابة الشعب.

جوبا تستضيف اليوم جولة جديدة من مفاوضات الحومة وحركات الكفاح المسلح.

تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي.

لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات حريق مصنع سالومي تباشر مهامها .

الوطن

“المهنيين” يسلم النائب العام مستندات “فساد” اتحادات النظام البائد

جرحى في أحداث دامية بكسلا ومحتجون يغلقون الطريق القومي

بدر الدين محافظاً للبنك المركزي و “أردول” نائباً لشركة الموارد المعدنية

“الحرية والتغيير” تعيين ولاة “مكلفين” إلى حين التوصل إلى سلام

“تاركو” تدشن أولى رحلاتها للدوحة

الأصم: لا نملك معلومات حول الجهة التى دعت لمليونية “14” ديسمبر

انطلاقة مفاوضات جوبا اليوم

اليوم التالي

الأصم: سلمنا النائب العام مستندات حول فساد اتحادات النظام البائد

“المهنيين”: لن نطلب منع قيادات النظام البائد من الحديث للإعلام

انطلاق جولة المفاوضات اليوم والوفد الحكومي يصل جوبا

السوداني

حكم قضائي بحجز أموال محلية الخرطوم لصالح قيادي بـ”الوطني”

القبض على إبراهيم نايل إيدام والتجاني آدم الطاهر في بلاغ انقلاب الإنقاذ

وزيرة التعليم العالي تدعو لحسم المعارضة

تكليف بدر الدين عبد الرحيم محافظًا لـ”المركزي”

انطلاق المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلّحة اليوم بجوبا

تجمّع المهنيين: سلمنا النائب العام مستندات فساد اتحادات النظام السابق

الصحة: استقالة”4″ أطباء يوميًا بولاية الجزيرة

الأصم” الشعب لن يستجيب لمليونية”14″ ديسمبر

الانتباهة

النائب العام يتسلّم وثائق فساد في اتحادات ونقابات

وزير الدفاع للانتباهة”: اتفاق مع واشنطون لمحاربة الإرهاب

مشارح تستقبل جثث”677″ رضعًا مجهولي الهوية

انفجار الأوضاع في كسلا بسبب مداهمة قوة نظامية قرية

المهنيون: لن نطلب منع رموز الإنظام من التحدّث للإعلام

التضحم يتجاوز نسبة”60%”

قوى التغيير: تخصيص”56%” في موازنة2020 للصحة والتعليم

تركاوي: سنلجأ للقضاء لمعرفة مدى قانونية إيجار أراضٍ لـ”99″ عامًا

جبريل: نحن جاهزون للمفاوضات لكنّ هل المنبر جاهز