والي كسلا: التحقيق مع نظاميين اعتدوا على مواطنين

أكد والي كسلا اللواء محمود همد، التحقيق مع القوة العسكرية التي اعتدت على مواطنين في منطقة (أبو قمل) مساء أمس الأول، في وقت قام محتجون بكسلا بقطع طريق المدينة المؤدي للطريق القومي، احتجاجاً على الاعتداءات.

وقال همد بحسب صحيفة آخر لحظة، إن حكومة الولاية اتخذت عدة إجراءات من بينهما استبدال القوة بأخرى لإزالة الاحتقان، بجانب التحقيق الفوري مع القوة المعتدية وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

وأكد الوالي أن ما حدث بالنسبة لهم مرفوض وإن جاء في إطار عملية التطواف التي تقوم بها تلك القوات، وقال إن الاعتداء على المواطنين أمر غير مقبول، وأشار همد لوجود علاقات مميزة بين القوات المتواجدة بالمنطقة والأهالي، لكن يبدو أن سوء فهم وتقديرات خاطئة أدت إلى حدوث المشكلة، مشيراً إلى تفهمهم لخروج مجموعة من أهالي المنطقة أمس للتعبير عن غضبها مما جرى والمطالبة بالعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)