“غندور”: جهات تدير الحكومة بحبل سري

اتهم رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور جهات خارجية تدير الحكومة الانتقالية عبر “حبل سري” يربط هذه الحكومة بحزب معروف وهو يوجهها لما تفعل.

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وقال غندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن هناك جهات تدير الحكومة الانتقالية من الخارج، ولا تترك رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ينجز.

وأضاف قائلاً: (أنا أشدت برئيس الوزراء لمعرفته الشخصية، لكن عندما أشدت به في لقائي مع “قناة الحرة” عند تكلفه قلت بصورة واضحة إذا ترك وحده يمكن أن ينجز لكنه لم يترك لوحده).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)