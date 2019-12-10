التغيير: الزحف الأخضر (فرفرة مذبوح) وإرادة الجماهير ستتصدى لها

راهنت قوى الحرية والتغيير على ارادة الجماهير في التصدي لمليونية الزحف الأخضر التي دعا لها منسوبو النظام البائد في الرابع عشر من الشهر الجاري ووصف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير تلك التحركات بأنها فرفرة مذبوح، وسيتم التعامل معها وفق ارادة الجماهير واعتبر أن الدعوة للمليونية محاولة لتزييف ارادة الشعب واظهار التغيير الذي حدث بأنه لايمثل الجماهير.

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وقال صالح بحسب الجريدة، “الشعب قال كلمته وشارك في الثورة التي إقتلعت النظام الذي دمر البلاد بسياسات ممنهجة لايزال الشعب يدفع فاتورتها”، وأكد أن الثورة لن تخمد نيرانها الا بعد محاسبة كل من إرتكب جرماً في حق الشعب السوداني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)