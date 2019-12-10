برمة: “المهدي” كان زعلان من مشاركة نجله في الحكومة

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة، أنّ رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي كان ”زعلان” من مشاركة نجله اللواء عبد الرحمن في نظام المؤتمر الوطني، لكنّه كان ديمقراطياً ولم يتدّخل في طريقه، فقط كان يقدّم له النصح والمشورة.
وشدّد برمة بحسب صحيفة (آخر لحظة)، أنّ حزب الأمة ليس له أيّ علاقة بالاعتذار الذي قدّمه عبد الرحمن للشعب السوداني بسبب مشاركته في النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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