حظر نشاط طلاب الوطني بالاسلامية وحرق دار الاتحاد

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة إحتج طلاب المؤتمر الوطني المحلول بجامعة أمدرمان الإسلامية على إصدار ادارة الجامعة قرار بحظر نشاطهم بكل الاشكال والمسميات ومصادرة كافة ممتلكات اتحاد الطلاب. Advertisements وحذرت الإدارة طلاب الوطني بالجامعة من ممارسة أي نشاط باسم الحزب حتى لا يعرض نفسه للمحاسبة، ووقعت اشتباكات بين طلاب الوطني وبقية طلاب الجامعة، مما دفع طلاب الجامعة الى حرق لافتات الإتحاد، وهم يهتفون (مدنياوو، حرية سلام وعدالة). وسير المئات من الطلاب موكباً طاف أنحاء الجامعة وصولاً الى مكتب عميد الطلاب وهم يرددون هتافات الجامعة جامعة حرة والكوز يطلع برة) مما أجبر كوادر المؤتمر الوطني للانسحاب خارج أسوار الجامعة، وقالت مصادر لـ(الجريدة) فضلت حجب اسمها إن الطلاب أبلغوا إدارة الجامعة بتمسكهم بمسار ثورة ديسمبر ومراقبته عن كثب لتفويت الفرصة على أي مندس أو خائن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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