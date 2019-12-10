مفاجأة.. حكم قضائي بحجز أموال “محلية الخرطوم” لصالح قيادي بـ”الوطني”

أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية حكماً لصالح القيادي بحزب المؤتمر الوطني”المحلول” اليسع عثمان أبو القاسم ضد محلية الخرطوم. وقضى قرار المحكمة والذي حمل رقم التنفيذ ”127/2019″ بالحجز على أموال محلية الخرطوم لصالح اليسع.

وخاطبت المحكمة مدير بنك النيل فرع الأمم المتحدة بالحجز على أيّ مبالغ تخصّ ”محلية الخرطوم” في حدود مبلغ التنفيذ البالغ قدره”26.059.637″ جنيه وتوريدها للمحكمة في أو قبل جلسة 8/12/2019.

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وكان القيادي بحزب المؤتمر الوطني”المحلول” اليسع عثمان أبو القاسم، قد طالب محلية الخرطوم بتعويض مالي قدره ”26.059.637″ جنيه عقب إزالتها في عهد المعتمد ”الأسبق” أحمد أبو شنب، أسواق نمر التي يمتلك فيها اليسع ”500″ محل تجاري بعد أنّ ألغت عقد التشغيل المبرم بين شركته ”ميلنينيوم” وسلطات الولاية السابقة بحجّة أنّ العقد شابته أخطاء إدارية ومالية ما جعل ”اليسع” يلجأ للقضاء.

يذكر بحسب صحيفة السوداني، أن اليسع عثمان كان يشغل رئيس اتحاد الشباب الوطني وحصل على الـ”500″ محل في عهد الوالي الأسبق عبد الرحمن الخضر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)