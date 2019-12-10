رئيس اللجنة الاقتصادية بالمستهلك يتهم التجارة بالتقصير في توفير المخزون الاستراتيجي

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين جبريل القوني وزارة التجارة بالتقصير في توفير المخزون الاستراتيجي لسلع الدقيق والقمح، مما أدى الى حدوث نقص نتج عنه تفاقم الأزمة الماثلة.
وناشد القوني الأجهزة المعنية بالتدخل الفوري للحد من مشكلات الخبز التي شكلت هاجساً للمواطنين، وضرورة مراقبة المخابز والتأكد من أوزان الخبز، وطالب بتفعيل قانون الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي وصفها بالمغيبة وأن نشاطها يقتصر على التوعية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك بحسب الجريدة،من الممكن اذا تم تفعيل قانون حماية المستهلك أن يسهم في الحد من جشع التجار والفوضى التي ضربت بأطنابها الولاية، وأضاف: الوضع الاقتصادي للأسر مترد ولا نود أن تزداد معاناة المواطنين، ونأمل أن لا يتم رفع الدعم عن الدقيق والقمح.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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