معلمون يشكون ارتفاع تكاليف العلاج بمستشفى المعلم الخرطوم

استنكر عدد من المعلمين ارتفاع تكاليف علاجهم وأسرهم بمستشفى المعلم، على الرغم من أن المستشفى قام على أكتافهم من خلال الاستقطاعات الشهرية لعدة سنوات علماً بأن عدد المعلمين بالبلاد يفوق الـ20 ألف معلم .

Advertisements

وكشف معلم فضل حجب اسمه وفقاً للجريدة، عن تفاصيل تكاليف التنويم بالمستشفى والتي تبلغ في مجملها 3525 جنيه حيث بلغ سعر السرير للمريض في اليوم الواحد 400 جنيه اضافة الى تكلفة مقابلة الإخصائي التي تبلغ 125 جنيهاً بخلاف التحاليل الطبية والخدمات الأساسية وأردف المعلم: إدارة المستشفى طلبت مني توريد 3 الف جنيه تحت الحساب ومرتبي لا يفوق الألفين جنيه، وطالب وزير التعليم بفتح ملف مستشفى المعلم.