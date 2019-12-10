اكتمال الترتيبات لفتح مسلخ الكدرو

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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كشف مدير مشروع مسلخ الكدرو التجاني محمد أحمد سليمان عن اكتمال كافة الترتيبات لافتتاح مسلخ الكدرو للصادر في مرحلته النهائية في يناير المقبل وأعلن مدير المسلخ عن تخصيص 20 مركزاً للبيع المخفض في مجال اللحوم ومشتقاتها دعماً لجهود حكومة الفترة الانتقالية والتي تسعى لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.
وأكد لدى زيارة وكيل وزارة الثروة الحيوانية للمسلخ أمس إن افتتاح المسلخ يوفر فرصاً للعمالة السودانية في المنطقة بجانب تنمية الخدمات الضرورية لسكان المنطقة ومن جهته قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور عادل فرح وفقاً للجريدة، “الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنفاذ مشروعات تتلمس قضايا المواطن بالتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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