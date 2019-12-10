“أردول” نائباً لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قراراً عين بموجبه مبارك عبد الرحمن أحمد أردول نائباً لمدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية. Advertisements والأسبوع الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض عمر بشير مانيس بحسب صحيفة السوداني، قراراً عين بموجبه يوسف محمد أحمد محمد الشيخ، مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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