استقالات جديدة لاطباء بولاية الجزيرة

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة ايهاب عبدالله التوم عن استقالات جديدة للاطباء بالولاية الى أربعة أطباء يومياً، في الوقت الذي قارب فيه نقص الأطباء بالولاية ألف طبيب وقال مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في المنبر الاعلامي الذي نظمه التجمع الثقافي الاعلامي بالجزيرة امس (كل يوم بوقع على استقالة 4 اطباء)، بجانب وجود نقص كبير في الكوادر الوسيطة (الممرضين).
وأكد على ضرورة ابتعاد اي كادر غير مؤهل، وأردف ( الغرض من قيام الثورة تغيير نظام لم يثبت جدواه، ومحتاجين نكون عمليين فى هذه المرحلة) واعتبر أن أكبر عجز يواجه الوزارة ايجاد مكب للنفايات واشتكى من هجرة الكوادر التي تقوم بتدريبها وزارة الصحة وذكر: كل كادر ندربه يهاجر مما أدى الى خلق مشكلة كبيرة فى الوظائف، ونوه بحسب الجريدة، للتكلفة الباهظة للتدريب، مبيناً ان ضعف الرقابة تسبب فى بيع عدد من الاجهزة الطبية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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