التاريخ: 10-ديسمبر-2019
5 مشاهدة
أعلن تجمع المهنيين عدم امتلاكه أي معلومات بشأن الدعوات التي أطلقت لتسيير مليونية في الـ(14) من الشهر الجاري، مؤكداً أنه لا يعلم من يقف وراءها.
وقال الناطق الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن كوادر المؤتمر الوطني المحلول تروج لمليونية 14 ديسمبر، وأضاف “ولا أعتقد أن الشعب السوداني سيستجيب لذلك”، وتابع “الوطني فشل في حشد الجماهير”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأصم: الشعب لن يستجيب لمليونية (14) ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.