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الأصم: الشعب لن يستجيب لمليونية (14) ديسمبر

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التاريخ: 10-ديسمبر-2019

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الأصم: الشعب لن يستجيب لمليونية (14) ديسمبر

أعلن تجمع المهنيين عدم امتلاكه أي معلومات بشأن الدعوات التي أطلقت لتسيير مليونية في الـ(14) من الشهر الجاري، مؤكداً أنه لا يعلم من يقف وراءها.

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وقال الناطق الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن كوادر المؤتمر الوطني المحلول تروج لمليونية 14 ديسمبر، وأضاف “ولا أعتقد أن الشعب السوداني سيستجيب لذلك”، وتابع “الوطني فشل في حشد الجماهير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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